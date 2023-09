Tentato omicidio e suicidio oggi a Bologna: prova ad avvelenare la madre e si getta dalla finestra

Bologna, 10 settembre 2023 – Dopo aver fatto la spesa è rientrata in casa e ha somministrato alla madre un cocktail letale di farmaci ansiolitici. Poi, forse per il rimorso, si è uccisa, gettandosi dal quinto piano del palazzo.

E’ accaduto oggi in mattinata in, intorno alle 11,30 in Corticella, nei pressi dell’Ippodromo. La vittima è una donna di 63 anni ha tentato di uccidere l'anziana mamma, 86enne, e poi si è tolta la vita lanciandosi dalla finestra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, (stazione Bologna Navile e stazione Bologna Corticella) avvisati dalla chiamata dei vicini di casa, allertati dal tonfo dopo la caduta della donna che si era gettata dalla finestra. I militari hanno avviato accertamenti, con una ispezione nell’androne del palazzo: le donne erano dirimpettaie.

Trovato anche un biglietto: “Ho ucciso la nonna, ora tocca a me”. La donna che ha compiuto il tragico gesto, da quanto si apprende, soffriva di problemi di depressione.

L'anziana, 86enne trovata priva di sensi in casa, è stata soccorsa e portata in ambulanza in ospedale e non è in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento