Bologna, tentato omicidio di via Rialto: la disperazione del padre della vittima

Bologna, 28 dicembre 2022 – La figlia in un letto di ospedale, a lottare per riprendersi la sua vita. I nipotini sotto choc. E il ricordo, ancora negli occhi, di quella videochiamata in cui il più grande dei fratellini gli chiedeva aiuto, perché il papà stava ammazzando la mamma. Una serie di dolori profondi, indelebili. Che farebbero pensare al peggio chiunque. Così è stato per il padre della venticinquenne accoltellata la mattina della vigilia di Natale in via Rialto dall’ex, che l’altra mattina è stato soccorso da polizia e carabinieri dopo aver avuto un crollo emotivo all’interno di un bar di piazza Mickiewicz.

L’uomo, in preda allo sconforto, ha tentato di ferirsi colpendosi più volte, ma è stato fermato da agenti e militari, chiamati dagli altri avventori del locale. Una scena terribile, avvenuta poco dopo mezzogiorno. L’uomo, soccorso, è stato accompagnato al Sant’Orsola per essere medicato e per un consulto psicologico, necessario per aiutarlo a sopportare questo periodo di stress emotivo devastante.



Questo, mentre la figlia è ricoverata all’ospedale Maggiore, in condizioni ora stabili, ma sempre molto gravi. La ragazza è stata aggredita la mattina della Vigilia di Natale, nell’appartamento in cui abitava da pochi giorni in via Rialto dall’ex, un marocchino di 31 anni, che in forte stato di alterazione si è accanito su di lei con un paio di forbici, di fronte allo sguardo terrorizzato dei loro tre figli. È stato proprio il più grande dei bambini, di 8 anni, a dare l’allarme, con una videochiamata al nonno, che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, l’uomo era già fuggito, dopo aver rapinato un’automobilista della macchina, con cui si era schiantato poi in via De’ Carbonesi. Finendo la sua folle fuga in piazza Galilei, dove è stato arrestato dalla polizia, per tentato omicidio.

La vittima, che ancora non riesce a parlare, è riuscita a scrivere poche frasi ai magistrati e ai carabinieri che l’hanno incontrata domenica: avrebbe detto all’ex, che poi l’ha colpita alla gola: "Non puoi continuare a drogarti anche davanti ai nostri figli, vattene". Dovrà essere ascoltata di nuovo dai carabinieri quando sarà in condizioni migliori. L’uomo, dopo la convalida del fermo, è in carcere.