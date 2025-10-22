Tentato sequestro di una neonata in zona stazione a Bologna: arrestato un minorenne

Bologna, 22 ottobre 2025 – E’ minorenne il giovane che, domenica pomeriggio in via Carracci, avrebbe cercato di afferrare dal passeggino una bambina di pochi mesi. Si tratta di un minore non accompagnato di origine gambiana, che potrebbe rispondere delle accuse di tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzioni e, data la delicatezza della vicenda, gli investigatori tengono uno stretto riserbo.

Cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni, la neonata era con i genitori, una coppia italiana, in via Carracci, in prossimità della stazione. D’improvviso, il minorenne gambiano si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di strapparla via dal passeggino. Ancora non sono chiare le intenzioni di questi gesto estremo, ma la piccola, fortunatamente, era legata al passeggino con la cintura. Una ‘sicurezza’ che non ha permesso dunque al gambiano di portare via la neonata, azione seguita dalla reazione dei genitori e dall’intervento di alcuni passanti.

A quel punto, il minorenne è scappato, ma grazie alla tempestiva segnalazione arrivata alla centrale operativa della polizia, gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti. Per riuscirci, i poliziotti hanno seguito le descrizioni dei testimoni e lo hanno fermato a Villa Angeletti. Lì, il giovane ha reagito e per questo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane risulterebbe domiciliato in una comunità per minori non accompagnati in città. Non è escluso, in più, che si tratti di un soggetto problematico, sebbene non ci sarebbero certificazioni specifiche in tal senso.

Le reazioni

Immediato il plauso del sindacato di polizia Siulp: “Nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre gli agenti della Squadra Volante del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno tratto in arresto un giovane cittadino gambiano, domiciliato presso una comunità di Bologna, resosi responsabile del tentativo di sequestro di una bambina di pochi mesi. Grazie alla tempestiva segnalazione alla Centrale Operativa e alla descrizione fornita, le pattuglie presenti in zona si sono rapidamente coordinate, riuscendo a individuare e bloccare il responsabile nei pressi del parco di Villa Angeletti, dopo un breve inseguimento. Il Siulp esprime il proprio plauso agli operatori della polizia di Stato di Bologna per il rapido intervento e la professionalità dimostrata, ancora una volta al servizio della sicurezza dei cittadini”.

Sull’accaduto interviene anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: “Un episodio gravissimo che poteva trasformarsi in tragedia. Facciamo i complimenti ai genitori - a cui va la nostra vicinanza - e ai passanti che hanno impedito il peggio e contribuito all’arresto dell’uomo – dice –. Come Lega chiediamo che il Comune faccia la sua parte per la messa in sicurezza della zona. Abbiamo presentato diverse proposte, ci aspettiamo che vengano attuate.

Pretendiamo una presa di posizione chiara da parte del centrosinistra, finora rimasto in silenzio. La sicurezza non ha colore politico: è un diritto di tutti i cittadini. Chi viene nel nostro paese deve imparare a vivere secondo le nostre regole, se no deve andarsene.”