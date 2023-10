Tentato stupro a Bologna: gli aggressori sono due 15enni della comunità di Villa Aldini

Bologna, 1 ottobre 2023 - Sono stati individuati dai carabinieri i presunti responsabili dell’aggressione e tentata violenza sessuale ai danni di una trentenne, nei giorni scorsi in via delle Belle Arti. Si tratterebbe di due adolescenti nordafricani, entrambi quindicenni e incensurati, domiciliati nella comunità per minori stranieri non accompagnati di Villa Aldini.

Tutto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. La ragazza, sulla trentina, è stata avvicinata dai due giovani mentre stava tornando a casa, intorno alle 3.30.

La vittima, italiana che lavora in città, stava rientrando a casa quando uno dei malviventi l’ha prima spinta a terra, per poi bloccarla. Nel frattempo il suo complice ha tentato di violentarla. Decisivo è stato l’intervento dei passanti che, dopo aver sentito le urla della ragazza, sono subito intervenuti cercando di aiutarla. In quel momento, i due aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Immediata la chiamata ai carabinieri che si sono subito recati sul luogo della tentata violenza. E hanno avviato le indagini serrate che hanno portato a individuare i due sospettati.