Tentato stupro a Bologna: arrestati due ragazzi di 15 e 17 anni

Bologna, 9 ottobre 2023 – Aggredita, buttata a terra e spogliata alle 3 del mattino, mentre tornava a casa in via Ghirardacci, da due tunisini di 15 e 17 anni. Una scena simile a quella vissuta alcuni giorni fa in via Belle Arti.

La vittima, una ragazza di 23 anni, si è salvata dallo stupro solo perché, in quel momento, stava passando un’auto nella strada. La violenza sessuale, per cui la polizia ha arrestato i due minori non accompagnati ospiti di una struttura in zona, è avvenuta l’altra notte.

La ragazza è stata seguita dai due che prima hanno tentato di rapinarla della borsa. E poi l’hanno buttata a terra, tappandole la bocca e saltandole addosso. All’arrivo dell’auto sono fuggiti: la vittima ha trovato la forza di chiedere aiuto e in zona Colli sono arrivate più volanti della polizia.

Gli agenti hanno rintracciato i due ragazzi mentre tentavano di allontanarsi in via Siepelunga. Sono stati arrestati per tentata rapina e violenza sessuale in concorso e accompagnati al Pratello.