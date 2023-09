Si butta dal ponte, ragazzina salvata dai carabinieri mentre galleggiava tra i flutti

Bologna, 23 settembre 2023 - Ha tentato di togliersi la vita a soli 15 anni gettandosi dal ponte di via Dozza, al confine tra la città è San Lazzaro. Ma prima, la ragazzina ha inviato un sms a una amica annunciandole le proprie intenzioni e questa senza perdere tempo ha allertato il padre dell’adolescente. Il quale, avendola salutata poco prima nell’accompagnarla a scuola, si è precipitato sul ponte. E ha trovato solo lo zainetto di sua figlia, abbandonato sul ponte.

Il padre ha quindi chiamato il 112 e i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti nel giro di pochi istanti; hanno individuato la ragazza che galleggiava a fatica tra i flutti gelidi.

Senza esitare i militari si sono buttati e hanno raggiunto la ragazzina, mettendola al sicuro in un punto in cui la corrente era meno forte. Poi hanno atteso l’arrivo dei sommozzatori del 115 e dei sanitari del 118 per portarla a riva e offrirle le prime cure.

La ragazzina sta bene: portata all’ospedale Maggiore, ha riportato solo una ferita alla gamba e un lieve trauma cranico, anche se lamentava dolori al torace e alla schiena.

È successo stamattina poco prima delle 8. Non si sa ancora nulla sui motivi del gesto né se la giovanissima fosse seguita da servizi sociali o psicoterapeuta.