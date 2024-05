Tentò di avvelenare la compagna incinta: condannato e licenziato

Valsamoggia (Bologna), 12 maggio 2024 – Nel giugno 2016 tentò di avvelenare la compagna incinta aggiungendo del detersivo per lavastoviglie alla bibita gassata che stava bevendo. Nel 2017, dopo che l’accusa di tentato omicidio fu ridimensionata in lesioni aggravate (da premeditazione e uso di sostanza corrosiva), Andrea Degli Esposti, oggi quarantatreenne, venne condannato a tre anni e mezzo e assolto dal reato di tentato procurato aborto. Oggi, l’ex autista di scuolabus per il Comune di Valsamoggia ha anche perso definitivamente il lavoro.

Un iter tortuoso di fronte al tribunale del lavoro. Degli Esposti era stato licenziato dopo che la condanna penale nei suoi confronti era diventata definitiva.

E aveva fatto ricorso, sostenendo che il licenziamento disciplinare fosse illegittimo in quanto, di fatto, l’episodio per cui era stato condannato era avvenuto fuori dal lavoro, in un contesto di sua fragilità psicologica (che ammise di avere agito perché al piccolo non ancora nato era stata diagnosticata una grave malattia) ed era stato tutto sommato poco lesivo, dato che una perizia rilevò come la quantità di detersivo da lui usata non fosse tale da far perdere il figlio alla compagna.

In primo grado, il tribunale aveva accolto il ricorso e reintegrato l’autista, ma il Comune, rappresentato dall’avvocato Jacopo Mannini, aveva fatto appello; la sentenza era stata quindi ribaltata in secondo grado e il licenziamento riconfermato. Nei giorni scorsi, la Cassazione ha cristallizzato quest’ultima posizione.

In particolare, la Suprema Corte ha concordato con quella territoriale nel ritenere "recessivi" gli elementi che questi presentava a proprio favore rispetto alla "oggettiva gravità del reato" contestato, al suo "disvalore sociale" e soprattutto alla "situazione di conflitto ingenerata rispetto alla finalità e agli interessi morali dell’Ente per cui lavorava e al rigore con il quale un’istituzione pubblica è chiamata a valutare l’affidabilità sociale e morale del proprio personale".

Tradotto: il Comune non può accettare che un suo dipendente commetta atti tanto gravi, né che intacchi la percezione che dell’amministrazione hanno i suoi cittadini. Perciò il licenziamento è legittimo.

Commenta l’avvocato del Comune, Mannini: "È motivo di soddisfazione professionale che la Cassazione abbia fatto propria la nostra tesi, ribadita fin dal primo grado di giudizio, e abbia confermato la sentenza d’appello ribadendo la rilevanza della condotta extralavorativa del dipendente come confliggente con i principi basilari dell’ente, riportati anche nello Statuto del Comune".

Tutto iniziò a maggio 2016. L’allora compagna di Degli Esposti, incinta alla 30esima settimana, si sentì male e fu ricoverata. La coppia aveva da poco saputo che il bimbo in arrivo era affetto da una sindrome genetica: lei voleva portare avanti la gravidanza, lui non era d’accordo. E una sera le aveva somministrato la bevanda avvelenata, dopo essersi documentato sulla dose giusta di detersivo per non alterare il colore della bibita. La donna capì subito che qualcosa non andava: messo alle strette, il fidanzato confessò. Lei poi si trasferì e portò a termine la gravidanza.