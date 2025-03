Tentò di uccidere la compagna. I giudici: "Sequenza dell’orrore"

Fadl ha agito in casa della propria famiglia, davanti ai tre figli piccoli che hanno assistito alla scena, hanno visto la madre agonizzante e la stanza piena di sangue, hanno dovuto aspettare i soccorsi e hanno temuto correttamente per la vita della loro madre, che il padre ha tentato di assassinare davanti ai loro occhi, in una sequenza dell’orrore a cui sono stati costretti ad assistere". Lo scrive la Corte d’Appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza che lo scorso dicembre ha confermato la condanna a 15 anni per tentanto omicidio aggravato a Mehdi Fadl. In primo grado il processo si era svolto in abbreviato. Fadl, la vigilia di Natale 2022, fu arrestato per aver picchiato e ferito in modo gravissimo alla gola l’ex compagna, ha usato un paio di forbici e tutto davanti ai bimbi piccoli. Lei, Giorgia, fu ricoverata al Maggiore in condizioni gravissime e poi dimessa dopo un mese.

"La discussione sorta in bagno tra Fadl e la compagna – scrive ancora la corte –, avente ad oggetto il tentativo di lei di impedire al compagno di consumare cocaina, e subito dopo di impedire gesti autolesionistici all’uomo, è il movente che ha scatenato l’ira di Fadl, il quale per tale banale motivo ha scatenato la sua rabbia usando un paio di forbici con cui ha colpito molte volte la donna, colpendola in particolare alla carotide e provocando il rischio della sua morte".

"Lei si porta ancora addosso i segni di quella carneficina, nonstante diversi interventi", le parole dell’avvocato Alessandro Ariemme, che assiste la vittima. Anche i bambini hanno risentito di quella violenza. "Il risarcimento, se anche ci sarà, per quanto grande sia, non sarà mai adeguato", fa notare l’avvocato. E in merito alla sentenza di Appello, che ha confermato quella di primo grado, sottolinea: "La giustizia stavolta è stata tutta sulla stessa linea. Molto importante anche la conferma dei tre anni di libertà vigilata", una volta scontata la pena.

"Faremo ricorso in Cassazione – così Ruben Zanella, che assiste Mehdi Fadl –, sicuramente per quanto riguarda le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il dubbio della difesa è se l’uso smodato pluriennale di sostanza stupefacente abbia portato a un’intossicazione cronica che si presta a far riconoscere la semi infermità". L’imputato "è pentito, non si riconosce in quello che ha fatto", dice Zanella.