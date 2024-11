Teodori, l’anti-sistema. I suoi comizi sul web

Niente comizi in piazza per Luca Teodori. Per il candidato outsider di queste elezioni Regionali, sostenuto dalla lista ’Lealtà, Coerenza, Verità’ che mette insieme Italexit, Isp, Udcl e Vita, la ’chiusura’ della campagna elettorale è anti-sistema come le sue idee. "Sono l’aspirante governatore alternativo, per questo ho ’chiuso’ la campagna online, con interviste a siti di contro informazione", racconta. Interventi che hanno preso il via dai suoi cavalli di battaglia: scie chimiche, geoingegneria solare, no all’euro, agli obblighi vaccinali e alla propaganda gender. Focus anche sulla moneta regionale, idea che "in realtà aveva anche la Lega di Borghi e Bagnai", ricorda Teodori, che ha militato in passato nelle fila del Carroccio. Oggi i suoi riferimenti sono a Stelle e Strisce: "Negli Usa il nuovo ministro della Salute è Robert F. Kennedy Jr., il no vax più famoso al mondo. Insomma, da Roberto Speranza a Kennedy il cambiamento e grande. E noi rappresentiamo questa svolta".

ros. carb.