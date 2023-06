Gianni

Gennasi

BASKET 1

Premesso che Teodosic (con Hackett) ha sbagliato a reagire a quell’imbecille domenica al Forum di Assago, resta lo sconcerto per l’epiteto ("zingaro di m…", pare) scagliato contro un fuoriclasse corretto e rispettato che da anni dà spettacolo sui parquet di tutto il mondo. Le chiacchiere stanno a Zero: Teozingaro no, non l’avevo considerato.

BASKET 2

Si avvicina il passaggio di proprietà della Fortitudo alla cordata capitanata da Stefano Tedeschi. Sperando che questo sia finalmente lo straniero giusto.

MULTE

Sospirone di sollievo per migliaia di cittadini cui Palazzo d’Accursio, applicando una norma statale, aveva notificato le contravvenzioni stradali sulla Posta elettronica certificata e non mediante la familiare raccomandata cartacea in busta verde. La giunta invierà "solleciti bonari" senza appesantire gli importi. Si dice il PECcato ma non il PECcatore…

NO AL PASSANTE

La tangenziale è stata bloccata un paio d’ore, sabato pomeriggio, da duecento ambientalisti, per la gioia degli incolpevoli automobilisti. Il veleno nelle code.

VITTORIA

La Signora della danza riceverà domani alla Camera dei deputati un riconoscimento alla carriera, antipasto della Turrita d’Argento promessale da Lepore. Tanto di Cappelli.

NEVE A BENTIVOGLIO Sequestrati dalla Guardia di Finanza, all’Interporto, 85 chili di cocaina (valore, 7 milioni di euro) nascosti in un Tir guidato da un calabrese dal robusto curriculum penale. A naso, non serve il commissario Montalbano per intuire che, dietro, c’è la ‘ndrangheta. GIANLUCA VACCHI

Non trova pace la sua villa da 15 milioni in costruzione sulla Costa Smeralda: qualche giorno fa la magistratura di Tempio Pausania, che indaga per presunti abusi edilizi, ha fatto chiudere il cantiere. E intanto il mutuo corre.