Terapia intensiva Covid La svolta del Sant’Orsola "Il reparto chiude"

di Donatella

Barbetta

Chiude la Covid Intensive Care dell’Irccs Sant’Orsola. Una decisione inattesa per il personale, formato da quei sanitari che durante l’emergenza pandemica venivano chiamati ’eroi’. Il reparto, dotato di 14 posti di terapia intensiva, era stato inaugurato nell’estate del 2020 nel padiglione 25, dopo mesi di lavoro, in un’area dismessa, ristrutturata e fornita di nuove attrezzature.

"E anche quando il Covid è diminuito – dicono gli operatori – ci siamo riconvertiti in un reparto ’pulito’ a disposizione di quei malati gravi che arrivano dal Pronto soccorso o dal polo cardio toraco vascolare nella fase post chirurgica o dal padiglione 5. E adesso che cosa accadrà di noi e di questi pazienti?".

Abbiamo rivolto la domanda a Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico.

Come mai è stata fatta questa scelta?

"Una decisione sofferta – ammette la numero uno del Sant’Orsola –, ma purtroppo è lo specchio di quello che sta accadendo in tutta Italia. Non ci sono più i finanziamenti di un tempo relativi al Covid. Per dimostrare che sono accanto al personale, l’altro giorno con la direzione sanitaria, amministrativa e infermieristica sono andata al padiglione 25 e ho spiegato la situazione con grande realismo. Non nascondo che avevamo tutti il magone. Ricordo ancora la grande corsa per completare i lavori, un intervento di 2,5 milioni".

Quanto costa in un anno la Covid Intensive Care?

"Solamente il personale incide sul bilancio con una cifra che è attorno ai due milioni di euro. L’équipe è formata da una cinquantina di infermieri, venti operatori socio-sanitarie e una decina di medici. Un gruppo che aveva acquisito grandi competenze in ambito respiratorio e assisteva i malati più complessi".

Non c’erano altre soluzioni?

"La decisione è stata presa dopo un confronto con la Regione che nel 2022 si è fatta carico di coprire i costi, altrimenti da soli non ce l’avremmo fatta, mentre per il 2023 diventa più difficile, come sappiamo. Inoltre, nelle terapie intensive Covid degli altri ospedali le riduzioni di letti sono già state fatte. Diciamo che io ho resistito di più".

La Covid Intensive Care, dedicata a Sergio Bonazzi, l’infermiere vittima del Covid, rappresenta comunque un’esperienza particolare. Quando si chiuderanno le porte?

"All’inizio di maggio. Sono d’accordo che è un’esperienza che ha caratterizzato il nostro ospedale e per questo spero che non sia una chiusura definitiva, ma temporanea. A ottobre valuteremo con l’assessore regionale Raffaele Donini se, per fronteggiare la stagione invernale, potremo riaprirla. In ogni caso, continueremo a fare manutenzione e, se fosse necessario, siamo pronti in ogni momento a riattivare il reparto".

I pazienti che venivano assistiti lì ora dove andranno?

"Nelle altre terapie intensive. Abbiamo 18 letti ad alta intensità nel padiglione 23 e tre dedicati al Covid al bisogno, poi altri 20 al padiglione 5 dove si fanno i trapianti e ancora 8 letti di recovery room nelle sale operatorie. I posti ci sono".

La corsa per ridurre le liste d’attesa chirurgiche ne risentirà?

"Certo, il forte impulso dato alla riduzione delle liste d’attesa in parte verrà rallentato".

Il personale come verrà utilizzato?

"In altri reparti e visto che ci avviamo verso la bella stagione, servirà a dari riposi e ferie ad altri dipendenti. Si sono impegnati tutti al massimo in questi anni e come qualcuno ha detto durante l’incontro, questo non è un funerale, ma un passaggio. E io non mi rassegno facilmente".