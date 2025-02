Terapia intensiva d’avanguardia inaugurata al Rizzoli

Un intero spazio di 1.400 metri quadri e 12 posti letto accoglie il nuovo reparto di terapia intensiva del Rizzoli. Un luogo "confortevole e funzionale, per pazienti e personale sanitario, con particolare attenzione a luminosità, percorsi chiari e intuitivi", parla Anselmo Campagna, durante la sua ultima inaugurazione da direttore generale dell’istituto, prima di passare al suo nuovo incarico nell’Azienda universitario-ospedaliera di Parma. Lo Ior ha messo in campo complessivamente circa 6 milioni di euro. "La terapia intensiva – racconta Campagna – è al centro dell’attività di un ospedale chirurgico come il Rizzoli. Dotarla quindi di spazi e attrezzature che consentano al personale medico e sanitario di svolgere al meglio il suo delicato compito è stato un obiettivo essenziale".

Un traguardo, quindi, non semplice da raggiungere visto che "la ristrutturazione completa di questi spazi si è intrecciata con altri due interventi: l’adeguamento antisismico dell’intero monoblocco ospedaliero e la ristrutturazione del primo piano per il trasferimento della day surgery", spiega il direttore generale. Al taglio del nastro presente anche l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi: "L’opera è il chiaro segno di un impegno da parte della sanità regionale di mettere al centro le persone e rafforzare il sistema sanitario pubblico con strutture sempre più all’avanguardia. Questo nonostante il sottofinanziamento sia sempre più percepito – continua –. Infatti, se vogliamo continuare a essere da esempio, bisogna avere più fondi, proporzionati alle esigenze complesse del nostro settore. Qui al Rizzoli spazi e tecnologia supportano il lavoro degli operatori sanitari e al tempo stesso fornire ai pazienti ambienti confortevoli e moderni". Al fianco di Fabi e Campagna, l’assessora comunale alle Relazioni Internazionali e fondi europei, Anna Lisa Boni: "Un elemento che rende ancora più importante questa struttura, già eccellenza a livello nazionale".

Il nuovo settore ha tre macro-aree distinte: due a bassa intensità, che includono sala d’attesa, accettazione, studi medici, spogliatoi, e una ad alta intensità in cui si trovano, tra gli altri servizi, box intensivi, operativi, pazienti infetti.

Giovanni Di Caprio