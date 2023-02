Teresa Mannino, cinquina di show

Da questa sera fino a domenica, Teresa Mannino torna al Teatro Celebrazioni con cinque date sold out del suo nuovo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto. Lo spettacolo scritto da Mannino e Giovanna Donini in collaborazione con Maria Nadotti debutta stasera alle 21 per il pubblico bolognese. "Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi– spiega la protagonista –. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale".