Terme, addio a Menconi Orsini

Anima e cuore delle Terme di Castel San Pietro per più di mezzo secolo. E’ scomparso nei giorni scorsi, ma la famiglia ha scelto di comunicarlo soltanto ad esequie avvenute, Attilio Menconi Orsini, per cinquant’anni alla guida dello stabilimento termale che diventano settanta se si considera la proprietà di famiglia. Fu grazie a lui e alla sua famiglia, infatti, se lo stabilimento castellano tornò ad essere termale dopo essere diventato macerie nel corso del conflitto mondiale terminato nel ’45. Umbro di nascita, nato a Deruta, nella provincia perugina, nel 1934, fu proprio a metà del secolo scorso che Attilio Menconi Orsini mise per la prima volta piede nelle Terme castellane diventate proprietà della sua famiglia. E da quel giorno lontanissimo dalle Terme non se ne andò più via fino 2017, anno della cessione dello stabilimento ad una realtà ‘castellanissima’ come Anusca. "E’ stato un illustre esponente del mondo termale italiano e della ricerca scientifica in campo medico", così esordisce Anusca in un ricordo dell’ex Direttore Sanitario prima di soffermarsi sul suo straordinario percorso professionale.