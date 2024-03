Terme di Castel San Pietro. Gemellaggio con la Strabologna. L’ad: "Grande soddisfazione"

Riapertura col botto per le Terme di Castel San Pietro, che intanto si apprestano a diventare anche porta di accesso per il grande evento della StraBologna. E’ un marzo che l’amministratore delegato dello stabilimento Stefano Iseppi definisce "più che incoraggiante" quello che si è aperto lunedì con la ripresa delle attività dello stabilimento dopo la sosta invernale. La ripartenza, infatti, ha visto, come sottolinea Iseppi, "un buon numero di richieste sia per il trattamento di problematiche alle orecchie, sia per quanto riguarda la riabilitazione in acqua". Il pur mite inverno, insomma, ha lasciato evidentemente strascichi e in tanti così sono ricorsi subito alla riapertura dello stabilimento alle cure termali, propedeutiche per arginare in particolare le otiti.

Un’altra novità che ha accompagnato il nuovo inizio di stagione delle Terme è costituita invece da un accordo che lo stabilimento castellano ha stretto con l’organizzazione della StraBologna, più che una semplice corsa ormai da anni un vero e proprio evento che racchiude attorno a se altre iniziative collaterali. E proprio a queste iniziative che fanno da contorno e da ‘lancio’ alla prossima StraBologna le Terme di Castel San Pietro parteciperanno, istituendo un proprio corner per quattro sabati (ieri e i prossimi tre) all’interno dell’Arcoveggio dove protagonisti saranno i bambini, che svolgeranno attività fisica e che verranno ‘arruolati’ poi in gruppi alla prossima StraBologna.

"Ci fa piacere aver stretto questo accordo, partecipando alle iniziative all’Arcoveggio ma soprattutto offrendo la possibilità a chi lo vorrà di iscriversi presso il nostro stabilimento alla prossima StraBologna, ritirando da noi anche la maglietta ormai simbolo della manifestazione", conclude Iseppi mostrando soddisfazione per un nuovo ‘gemellaggio’ che mira ad avvicinare sempre più lo stabilimento ai bolognesi, bolognesi che già ad oggi costituiscono circa il 50% delle presenze che ogni anno fanno tappa a Castel San Pietro per le cure.

