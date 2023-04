Termosifoni ancora accesi fino al 12 aprile

Il freddo di questi giorni ha costretto le varie amministrazioni a posticipare lo spegnimento dei riscaldamenti. Quindi dal possibile anticipo dello stop ai termosifoni alla proroga dell’accensione. Il comune di Bologna ha deciso di posticipare il termine per lo spegnimento degli impianti di riscaldamento, "tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza", sottolinea l’amministrazione. E’ stata perciò autorizzata la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento di tutte le tipologie di edifici fino al 12 aprile compreso.

"I cittadini sono invitati comunque a limitare l’accensione nelle ore più fredde, fino ad un massimo di sei ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi negli ambienti", questa la raccomandazione di Palazzo d’Accursio. Provvedimento preso non solo nella provincia bolognese ma praticamente in tutti i comuni dell’Italia del nord.

Il ritorno del freddo, con aria polare proveniente dalla Norvegia per tutta questa settimana, sta mettendo in serie difficoltà l’agricoltura anche del Bolognese, in quanto le coltivazioni sono state ingannate dal clima, fino a qualche settimana fa estremamente mite che ha provocato il loro risveglio prima del solito, con anche la maturazione in anticipo delle primizie che però vengono bruciate dal gelo anomalo dopo un inverno caldo dal punto di vista climatologico e straordinariamente secco. Gli agricoltori stanno cercando di mettersi al riparo con tutte le strategie possibili, compresi gli antichi falò.