Termosifoni e water scaricati nel parco a Ponte della Venturina. "Ora basta"

Un brutto pesce d’aprile per i fruitori del parco di Ponte della Venturina, nel Comune di Alto Reno. Nella notte del 31 marzo sono stati abbandonati un wc e un paio di termosifoni. Di fronte all’ennesimo gesto di inciviltà è partito lo sfogo delle associazioni che gestiscono l’area. "Non è la prima volta che qualche disperato – si legge sui social dell’Asd Venturina – usa il parco come discarica abusiva. Sistematicamente raccogliamo bottiglie, sacchetti e altre schifezze ovunque". Il parco è una vasta area compresa tra il fiume Reno e il terrapieno della ferrovia Porretta-Pistoia, tradizionalmente molto amata dagli abitanti del luogo. Nel tempo sono stati costruiti un campo da calcio, regolarmente utilizzato dalla squadra locale, campi da calcetto, la sede della pro loco e una pizzeria. La zona è frequentata da famiglie. "In passato le strutture sono state oggetto di atti vandalici. Reti divelte, fari rotti", conclude la nota.

f. m.