Terna forma i professionisti di domani: "Pronti ad assumere 1.400 ragazzi"

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, nell’ambito del progetto ’Generazione Energia’ ha avviato in Emilia-Romagna un percorso formativo per gli studenti di tre istituti superiori: a Forlì, Bologna e Crevalcore. Gli appuntamenti saranno il 26 febbraio all’istituto Belluzzi-Fioravanti e il 7 marzo al Malpighi di Crevalcore.

Nel corso degli incontri, gli studenti e i docenti avranno l’opportunità di visitare una stazione elettrica di Terna e di svolgere attività didattiche innovative.

Il progetto mira a favorire il dialogo tra l’azienda e la scuola per collaborare e creare insieme un contesto di pieno sviluppo e consapevolezza degli studenti verso il proprio futuro. Il percorso formativo e di orientamento in Emilia-Romagna, realizzato da Terna Academy con il team recruiting del Gruppo, si colloca nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento istituiti dal Miur, già noti come ’alternanza scuola lavoro’. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali e comportamentali che contribuiscono ad accrescere la conoscenza del contesto aziendale, oltre che supportare i giovani in una scelta consapevole per la pianificazione del proprio percorso formativo e professionale.

In tutto, l’iniziativa coinvolge circa mille studenti in Italia. Il programma prevede incontri conoscitivi e di orientamento su Terna, sul settore elettrico e sulla sicurezza del lavoro, con personale dell’azienda nel ruolo di docenti. Nel corso degli appuntamenti in aula, si parlerà di tutela dell’ambiente e delle attività di dispacciamento e conduzione svolte dal gestore della rete elettrica nazionale. Incontri di approfondimento mireranno poi a migliorare la consapevolezza e la conoscenza delle capacità relazionali per porsi nel contesto lavorativo.

Gli istituti sono stati individuati per soddisfare le esigenze di assunzione del Gruppo nei territori delle scuole: il piano industriale 2024-2028 di Terna, infatti, prevede importanti investimenti accompagnati anche da un considerevole aumento delle assunzioni, circa 1.400 nel quinquennio. Il programma favorisce quindi il percorso di avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro nel settore elettrico e l’accesso alle opportunità professionali offerte dalla transizione energetica.