Terna, investimenti da record. Ecco 23 miliardi in dieci anni

Il Piano di Sviluppo 25-2034 di Terna con oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, in aumento del 10% rispetto al precedente Piano, è da record. Il piano di sviluppo 2025 è "il piano più importante mai realizzato da Terna nella sua storia". Lo afferma il presidente di Terna, Igor De Biasio. È "un piano che migliora il Paese", dice De Biasio "perché riusciamo a essere abilitatori verso la transizione energetica e verso la decarbonizzazione", anche unendo, connettendo e integrando i territori. L’Emilia-Romagna con 2,3 miliardi di euro è la prima regione al nord Italia per investimenti. Gli interventi sono progettati per garantire la stabilità e la sicurezza della rete elettrica. Tra le opere principali i collegamenti Milano – Montalto e Dorsale Adriatica, parte del progetto Hypergrid, che prevede la costruzione di una serie di elettrodotti in corrente continua (HVDC) che attraversano la rete italiana ad alta tensione, aumentandone l’efficienza. In particolare, l’elettrodotto HVDC Milano - Montalto, lungo circa 500 km, consentirà di ottimizzare i transiti di energia tra il Centro e il Nord Italia, garantendo un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni del nord. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi cavi sottomarini tra Montalto di Castro (Viterbo) e Avenza (Massa-Carrara), cui seguirà una dorsale terrestre ottenuta attraverso l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee aeree esistenti tra Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. La Dorsale Adriatica, invece, unirà l’Emilia-Romagna alla parte settentrionale della Puglia, garantendo il rafforzamento del corridoio adriatico per i transiti di energia. L’elettrodotto in corrente continua tra Forlì e Foggia permetterà una maggiore integrazione della capacità rinnovabile prevista nei prossimi anni, garantendo una rete più stabile, robusta e sostenibile. Tra i progetti attualmente in fase di realizzazione, l’elettrodotto a 380 kV Colunga-Calenzano, che si snoda per 84 km tra le province di Bologna e Firenze. L’opera assicurerà un notevole aumento della capacità di scambio fra Nord e Centro-Nord, rafforzando la magliatura della rete elettrica dell’area. La nuova infrastruttura verrà realizzata in sostituzione dell’attuale elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e consentirà di demolire circa 106 km di vecchie liee aeree in provincia di Bologna (Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Loiano) L’intervento restituirà alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio. Avviato anche l’iter autorizzativo del progetto di Terna per collegare gli impianti del Tecnopolo di Bologna alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Terna gestisce in regione 5.200 km di linee di alta e altissima tensione e 65 stazioni elettriche.