Terra e fango invadono la strada. Senso unico alternato a Goccia

Frane e smottamenti continuano a preocupare in Valsamoggia dove sono bastati i due giorni di pioggia moderata nei giorni scorsi per rimettere in movimento i versanti che lo scorso maggio hanno creato problemi di sicurezza e circolazione.

Così la protezione civile ha rimesso sotto stretta osservazione le frane di Zappolino e quelle della via che conduce all’Abbazia di Monteveglio. Ma la situazione più preoccupante, non tanto per l’entità dello smottamento, ma per il sistema di viabilità di tutta l’alta Valsamoggia, è il versamento di terra e fango avvenuta sulla strada provinciale Valle del Samoggia, in località Goccia, dove è stato necessario istituire un senso unico alternato e sgomberare la massa di fango che aveva occupato la corsia sul lato del versante che ha ceduto.

"Stavolta a cedere non è stata la sponda verso il fiume, ma la parte opposta e la Città metropolitana è intervenuta prontamente" spiega il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, consapevole che una interruzione in quel punto significherebbe bloccare tutta la mobilità in direzione di Bortolani, Tolè e Monte San Pietro.

"Sarebbe un grosso problema, anche perchè tutto quel versante è privato. Ora la circolazione è ripresa regolarmente, Area sicura ha sistemato la carreggiata invasa dal flusso di fango", aggiunge il primo cittadino del Comune.