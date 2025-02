Terrapieno, riapre il cavalcavia

Terminati i lavori di sistemazione provvisoria da parte di Autostrade, l’altra notte il cavalcavia di via del Terrapieno è stato riaperto anche in direzione centro.

Il cavalcavia era stato chiuso a fine gennaio (il 27) a causa di problemi localizzati in corrispondenza di un giunto del ponte per motivi di sicurezza. La strada, dopo una chiusura parziale in un primo momento, era stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del cavalcavia che passa sopra alla tangenziale e all’autostrada A14.

A determinare lo stop al traffico era stati proprio i problemi localizzati in corrispondenza di un giunto del ponte: in attesa di ulteriori verifiche anche statiche, il Comune aveva così optato per la chiusura della strada e del sovrapasso. Poi le verifiche strutturali a cura di società Autostrade, a seguito delle quali i tecnici avevano definito la necessità di operare con una sistemazione della struttura, fino alla riapertura in entrambe le direzioni avvenuta l’altra notte.