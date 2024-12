Terre d’Acqua, iscrizioni online alle scuole d’infanzia e primarie

A gennaio aprono le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025 - 2026. Nei punti di facilitazione digitale nei Comuni dell’Unione di Terre d’Acqua sarà possibile ricevere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi di accesso alla piattaforma. Dall’8 al 31 gennaio, attraverso la piattaforma ‘Unica’, i genitori potranno effettuare le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Alla piattaforma si accede attraverso le credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. Nei punti di facilitazione del progetto ‘Digitiamo insieme in Terre d’Acqua’, sarà possibile ricevere supporto sulla procedura di iscrizione grazie alla presenza di un computer e di un facilitatore digitale. L’operatore sarà a disposizione per affiancare i genitori nella procedura.