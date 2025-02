Terre d’Acqua, l’Unione galleggia. Bilancio approvato dalla giunta

L’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua galleggia. Ieri pomeriggio nel palazzo comunale di Persiceto si è riunita la giunta dei sindaci dell’Unione per votare il bilancio di previsione, che è stato approvato. E si allontanano gli spettri del commissariamento e dello scioglimento dell’ente. Erano presenti quattro sindaci su sei, uno dei quali da remoto. Hanno votato a favore il sindaco di Crevalcore e presidente dell’Unione, Marco Martelli e il sindaco di Calderara Giampiero Falzone e si è astenuto Paolo Iovino, sindaco di Anzola. Mentre ha votato contro il sindaco di Sala Emanuele Bassi che era collegato. Assenti come avevano già annunciato, quindi non hanno partecipato al voto, i sindaci Lorenzo Pellegatti di Persiceto e Giuseppe Vicinelli di Sant’Agata. "Oggi (ieri ndr) abbiamo approvato in giunta il bilancio dell’Unione di Terre d’Acqua – dice Martelli –. Dati i presupposti sicuramente è una bella notizia. Mi auguro che dopo le schermaglie a suon di articoli giornalistici si ritorni a pensare solo al bene degli 83.000 cittadini che risiedono nei sei comuni. La vicenda ormai è arcinota, il bilancio è stato approvato con i soli voti favorevoli di due Comuni su sei, Crevalcore e Calderara, segnale tangibile che il problema non è risolto definitivamente. Questa approvazione ci dà però la possibilità, prima della presentazione in consiglio, di proseguire con il confronto per cercare una via di uscita".

"Nei prossimi giorni avremo modo di rivederci – aggiunge il presidente –, se necessario chiederemo un supporto alla Città Metropolitana o alla Regione, di certo non lasceremo nulla di intentato. Mi auguro e spero prevalgano gli interessi comuni e non di parte o schieramento politico. I dati economici forniti dalle Rsu dell’Unione credo siano esaustivi di cosa significhi sciogliere un’Unione. Così come ci siamo infilati in questo tunnel così dobbiamo uscirne, lo dobbiamo ai dipendenti e ai cittadini". Mentre si teneva la giunta, sotto al palazzo comunale, come avevano già fatto lunedì scorso nella prima giunta dell’Unione, Cgil, Cisl, Uil hanno organizzato un presidio per difendere l’Unione. "Siamo contenti – dice Francesco Di Napoli della Cgil – che i quattro sindaci di centrosinistra abbiano tenuto un atteggiamento di responsabilità garantendo il numero legale che ha permesso poi la votazione. Ora, teniamo la guardia alta in vista del consiglio".

Pier Luigi Trombetta