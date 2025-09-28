Terre d’Acqua. Passa il bilancio del commissario

Unione di Terre d’Acqua avanti tutta. Tanto che non è più necessaria la figura del commissario ad acta, che era stato nominato per far approvare il bilancio consuntivo. E che quindi lascerà l’incarico. Venerdì, nella sala consiliare del municipio di San Giovanni in Persiceto, si è tenuto il consiglio e all’ordine del giorno c’era l’approvazione del consuntivo, la salvaguardia del bilancio, e la ratifica di una variazione di bilancio di circa 300.000 euro in entrata, derivati da un finanziamento.

Variazione approvata d’urgenza dalla giunta del 31 luglio e che quindi necessitava di essere ratificata in consiglio entro 60 giorni, pena l’annullamento con il rischio di perdere il finanziamento. L’Unione era stata commissariata con l’avvenuta nomina di un commissario ad acta all’inizio di agosto, in quanto il bilancio consuntivo non trovava la sua approvazione nella giunta dei sindaci. La procedura prevedeva l’approvazione del bilancio da parte del commissario, cosa che è avvenuta il 4 settembre. Trascorsi i 20 giorni obbligatori, per dare modo ai consiglieri di studiare la documentazione, si doveva votarlo in consiglio.

"L’approvazione del consuntivo – spiega Marco Martelli, presidente dell’Unione – non era di certo scontata, dal momento che nella giunta in più di una seduta il consuntivo non era stato approvato. E’ successo però che il bilancio è stato approvato dai consiglieri con dichiarazioni di voto diversificate. Ma approvato. Ed è un passaggio fondamentale per la vita dell’Unione. Questo voto conferma la volontà del consiglio di volere andare avanti". Tuttavia Martelli ricorda che due Comuni di destra, Persiceto e Sant’Agata, hanno deciso di uscire, ed era un loro diritto. Ma secondo il presidente non si capisce il motivo per cui chi ha deciso di andarsene continua a votare contro a qualcosa di cui non vuole più far parte. E Martelli si chiede che vantaggi possano avere i cittadini da un simile comportamento.

"Tuttavia – continua il presidente – è andato tutto bene, sono stati approvati anche gli altri punti all’ordine del giorno, quindi la salvaguardia e la variazione di bilancio. Voglio sottolineare però, a dimostrazione della faziosità di certi comportamenti, che la variazione da 300.000 euro in entrata verrà utilizzata per il funzionamento del centro giovani di San Giovanni ed è stata votata anche dai due sindaci uscenti. Insomma, come dire, quando conviene si vota anche il bilancio. Paradossalmente il consigliere di FdI di Persiceto ha votato contro in difformità con il proprio sindaco, evidenziando una volta di più che quello che sta avvenendo è frutto solo di un disegno politico".

Pier Luigi Trombetta