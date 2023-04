Terre d’Acqua, servono vigili: concorso per cinque funzionari di Polizia locale

Cercansi agenti di polizia locale. L’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua ha lanciato un concorso pubblico con assunzioni a tempo indeterminato in qualità di funzionario area sulla polizia locale. Stiamo parlando di cinque assunzioni: una nel Comune di Anzola; una nel Comune di Calderara; una nel comune di Crevalcore e due nel Comune di San Giovanni in Persiceto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le 12 del prossimo 21 aprile. "L’Unione di Terre d’Acqua – spiega Marco Martelli, il sindaco di Crevalcore – prosegue un percorso per arrivare ad un presidio del territorio più accurato. Ciò per andare incontro alle richieste dei cittadini di avere un maggiore controllo del comune. Per quanto riguarda Crevalcore, al momento abbiamo sette vigili". E aggiunge: "Con questa prossima new entry torniamo a un numero di 8 operatori di polizia locale. Ed è il numero originario che avevamo anni fa prima di entrare nel corpo unico, poi sciolto. Dopo lo scioglimento ognuno dei Comuni dell’Unione, in sostanza, è tornato infatti con la propria polizia locale". Anche il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, dopo lo scioglimento del corpo unico, ha insistito molto affinché aumentasse il numero di vigili.

p. l. t.