Terremoto Lega a Bologna, raffica di addii: lasciano Vicinelli e altri dirigenti

Il sindaco Beppe Vicinelli

Bologna, 11 marzo 2023 – Continua il terremoto nella Lega, con l’emorragia di dirigenti locali: dopo l’addio della capogruppo in Comune, Francesca Scarano, che è passata al Gruppo Misto, escono ufficialmente dalla Lega sia il sindaco di Sant’Agata bolognese, Beppe Vicinelli, sia numerosi consiglieri e coordinatori del Carroccio dei Comuni delle Terre d’Acqua. Ormai ex. Assieme a Vicinelli escono la vicesindaca di Persiceto, Valentina Cerchiari, Thomas Malaguti e Mirko Bottazzi che sono due consiglieri comunali anche loro in carica a San Giovani in Persiceto, Salvatore Santori consigliere comunale di Sant’Agata, il coordinatore del Carroccio a Crevalcore Maurizio Boschi, che si era già dimesso, la coordinatrice a Sant’Agata, Palmina Rollino. Con loro, lasciano il Carroccio anche una ventina di militanti delle Terre d’Acqua. Non escono dalla Lega, ma hanno dato le dimissioni dai loro incarichi Roberta Zanarini, Elena Serra (consigliera di Persiceto) e il coordinatore del Carroccio sempre a Persiceto, Mauro Ciuffetti. "Era una situazione insostenibile – spiega Vicinelli –, il partito invece di aprirsi al mondo delle associazioni e delle professioni s’è arroccato, facendo delle scelte non condivisibili. Non ha saputo valorizzare le persone che potevano dare un effettivo contributo all’apertura verso il mondo reale. Siamo stati tutti eletti in...