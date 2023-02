Terremoto Lega, tira aria di addii Dirigenti in uscita, c’è anche Scarano

di Paolo Rosato C’è maretta nella Lega, a Bologna e in provincia. Dopo la sconfitta contro Bonaccini alle Regionali di tre anni fa – quando la spinta per il ribaltone sembrava concreta –, lo stordimento è stato generale, una bonaccia. Ma il mare ha ricominciato a portare vento, e oggi tutto è stato rimescolato. Percorsi personali che devieranno, traiettorie politiche che non coincidono più con gli obiettivi del partito, prospettive diverse su cui pesa anche il risultato negativo sotto le Torri (malgrado il salto al governo) alle Politiche di fine settembre. Insomma, tira aria di addii eccellenti. Nulla è stato deciso definitivamente, ma molto nel giro di una, massimo due settimane dovrebbe accadere. Secondo quanto filtra, potrebbe essere imminente l’addio di Francesca Scarano, attualmente capogruppo del Carroccio a Palazzo d’Accursio. Una dirigente di lungo corso a Palazzo di città, eletta per la prima volta tra i banchi del Consiglio comunale nel 2011, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente. Scarano però, secondo i bene informati, starebbe per lasciare la Lega. Le motivazioni dovrebbero essere esplicitate dalla stessa consigliera a breve. Dove andrà? Molto probabilmente confluirà in gruppo misto, con un nuovo simbolo. Ma i rumors non accennerebbero a placarsi: corteggiata politicamente,...