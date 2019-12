Bologna, 9 dicembre 2019 - Trema l'Appennino Tosco-Emiliano e tremano i cittadini. La scossa di terremoto delle 4,37 al Mugello, di magnitudo 4.5 (epicentro a Scarperia e San Piero, profondità 9 chilometri dopo che il dato iniziale di 4 km è stato rivisto dalla Ingv) è stata avvertita per diversi chilometri, buttando giù tutti dal letto nel cuore della notte.

Il traffico ferroviario su alcune linee dell'alta velocità ferroviaria è stato sospeso questa mattina, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici. Poco prima delle 9 la circolazione è ripresa normalmente sulle linee AV Bologna - Firenze e Firenze - Roma direttissima e convenzionale. Lo riferisce Rfi precisando che proseguono le verifiche dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi sulle seguenti linee: Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Porretta Terme - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza.

Evento sismico Ml 4.5 in provincia di Firenze, 9 dicembre 2019 https://t.co/DWtIRB8sA0 — INGVterremoti (@INGVterremoti) 9 dicembre 2019

Non si registrano danni nel bolognese al momento.

