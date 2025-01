Terremoto tra i costruttori emiliani. Il presidente sotto accusa se ne va: "Cercò di favorire la sua azienda"

BOLOGNABufera tra i costruttori di Bologna, Modena e Ferrara. A finire nel mirino è Leonardo Fornaciari, attuale presidente di Ance Emilia, a cui viene contestato di aver stretto interessi personali per realizzare una torre direzionale nel Tecnopolo di Bologna. Un progetto mastodontico, dove sono coinvolti anche colossi hi-tech come Nvidia, Stmicroelectronics e Cisco. Da qui, non farà un mandato bis. Ed è lui stesso a tirarsi fuori dalla contesa interna all’associazione, preferendo fare un "passo indietro" e non ricandidarsi.

Tutto nasce, come dicevamo, dalla questione della torre del Tecnopolo bolognese che ha portato a un’istruttoria da parte dei probiviri, lettere da parte di esponenti del Consiglio generale, assieme a voci, illazioni e, come le definisce qualcuno vicino al presidente, "chiacchiere da bar". Morale: Fornaciari – che è titolare dell’azienda Tredilbologna – qualche giorno fa ha preso carta e penna e ha scritto agli associati per spiegare la situazione, bollando le contestazioni su "presunti interessi personali con la Regione e Confindustria Emilia" per la realizzazione della torre del Tecnopolo, come "accuse infondate e gravissime", sottolineando che si tratta di un progetto "di ambito pubblico" su cui "ad oggi non esiste alcun accordo". "Siamo – spiegava – a un primo approccio ancora lontano nel tempo per la sua eventuale concretizzazione". Preso, però, atto dei dissapori, ammette la necessità di un passo di lato, ribadendo la decisione di "anticipare la conclusione del mandato". A fronte dell’imminente rinnovo delle cariche, Fornaciari faceva sapere di restare in partita, presentando la sua candidatura. La vicenda, però, pochi giorni dopo si complica con un’altra missiva sottoscritta da dodici componenti del Consiglio generale di Ance Emilia. Una comunicazione dove si contesta "l’atipica" decisione del numero uno dei costruttori emiliani di non rassegnare le dimissioni, ma di richiedere l’anticipo della scadenza di mandato. Una posizione che determina la necessità di accelerare il rinnovo delle cariche visto che "nessun componente del Consiglio di presidenza ripone fiducia nell’attuale presidente", così come una "amplissima maggioranza del Consiglio generale" a seguito dell’istruttoria al vaglio dei probiviri.

Parole dure che spingono Fornaciari a ribattere con un’altra lettera. Qui ricorda la correttezza del suo operato, l’ipotesi di progetto per la famosa torre, con un intervento di project financing, le discussioni riguardo il possibile coinvolgimento della sua azienda e il mancato confronto con gli associati per via dell’avvio della segnalazione ai probiviri. Respinte in toto le accuse relative all’utilizzo di risorse dell’Associazione per fini personali e di aver approfittato della posizione in capo ad Ance Emilia "per agevolare la mia attività", Fornaciari annuncia il passo indietro, ritirando la candidatura. Raggiunto al telefono ribadisce che "nessun interesse personale è in ballo" sulla questione Tecnopolo, e non esclude un ritorno in campo in un secondo tempo.

Rosalba Carbutti