"Terreni marginali, iniziativa per l’ambiente"

"Terreni marginali che altrimenti sarebbero improduttivi oppure a rischio di inondazioni perché in prossimità di fiumi o corsi d’acqua: di questo tratta il provvedimento della Regione Emilia-Romagna, che con la misura ‘SRA26 ACA26 Ritiro seminativi dalla produzione’ consente così di proseguire impegni assunti su terreni non coltivati da decenni". È il commento del presidente di Cia Emilia-Romagna, Stefano Francia (foto), che indica come quelle superfici siano di scarso interesse dal punto di vista della produzione "invece con quel provvedimento viene, di fatto, impedito il ritiro dalla produzione di altri terreni fertili – aggiunge – quando la nuova Pac, Politica agricola comunitaria, impone una percentuale del 4% delle superfici da sottrarre alle colture, il che equivale, in regione, ad oltre 30mila ettari, contro i circa 400 che stabilisce la norma regionale" .Viene così soddisfatto, conclude il presidente di Cia Agricoltori Italiani, Francia, "il rafforzamento della protezione ambientale e l’azione per il clima".