"Terreno venduto a un assessore. Atto del Comune contro la legge"

"Un assessore compra un terreno pubblico, ma a chi chiede informazioni vogliono mettere un bavaglio". Ieri, nella sede della lista civica di Stefano Sermenghi, il candidato ha parlato della vicenda scatenatasi nell’ultimo consiglio comunale.

"Si parla della vendita di un terreno pubblico a un assessore, in barba al dettato dell’art. 1471 codice civile, che vieta espressamente agli amministratori del Comune di comperare nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, beni affidati alla loro cura – dichiara Sermenghi –. Ebbene, il solo fatto di aver chiesto mediante interrogazione consiliare al sindaco e alla Giunta di rispondere nel merito, alla domanda cosa intenda fare il Comune ora che si ci si è accorti del palese illecito civile, sanzionato con la nullità dell’atto dallo stesso articolo sopra citato, ha allarmato i consiglieri di maggioranza, che insieme con le altre minoranze, hanno impedito al candidato sindaco di ottenere risposte durante la seduta del consiglio nel quale era stato nominato come esperto dal Gruppo Misto". Sermenghi, atti alla mano, aggiunge: "Esiste anche una delibera di giunta, di cui fa parte l’assessore che poi ha acquistato il terreno, che licenzia modifiche al documento che aveva autorizzato la vendita proprio di quel terreno. La presenza con voto favorevole di quell’assessore probabilmente era sfuggita a tutti, stante l’evidente conflitto di interessi anche per via del valore di stima determinato in seguito dagli uffici comunali. Il terreno è stato venduto all’assessore, mediante pubblico incanto, era un terreno pubblico, non interessava un condominio e non è stato assegnato per porre rimedio a un errore di nessun costruttore. Chiedo al Comune come intenda procedere e quali azioni intenda porre in essere rispetto alla nullità della vendita".

Su questa vicenda si esprimono anche gli altri gruppi di minoranza. Fabio Selleri per il M5s dichiara: "Non è affatto vero che abbiamo impedito all’esperto di intervenire. Respingo fermamente qualsiasi accusa di errata applicazione del regolamento consiliare". L’altro candidato, Mauro Mengoli, consigliere di minoranza di Castenaso, si cambia rincara la dose: "Vorrei sapere le risposte del sindaco a proposito delle questioni sollevate e nel caso poter prendere - se dovuta - una posizione politica. C’è però da sapere che il fatto è avvenuto dopo la posizione unanime della Conferenza dei Capigruppo: la decisione è stata che potessero presentare la loro interrogazione anche con un membro esterno, ma non dibattere, per fare ciò che loro volevano lo strumento era un altro, quale la mozione o l’odg. Alla riapertura del Consiglio il Consigliere Andrea Sermenghi e il suo gruppo sono usciti dall’aula impedendo a tutti di avere la risposta del sindaco".