Terribile incidente oggi: due morti contro un camion

Bologna, 6 marzo 2025 – Una doppia tragedia a poche ore di distanza dalla terribile morte di un ragazzo di appena 19 anni in un incidente a Villanova di Castenaso.

Due persone sono morte in un violentissimo incidente avvenuto nella Bassa Bolognese, poco dopo le 8.30. Lo schianto ha coinvolto un’auto, con a bordo due persone, e un camion.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale Galliera, in territorio di San Pietro in Casale, nella zona dove c’è l’incrocio con via Coccaro.

La dinamica è tutt’ora al vaglio della Polizia Locale Reno Galliera che sta operando sul posto e che ha provveduto a chiudere la strada per consentire ai soccorsi di operare. Secondo le prime informazioni, entrambe le persone che erano a bordo dell’auto hanno perso la vita.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento