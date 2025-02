Terribile incidente a Villanova (Bologna): grave motociclista di 19 anni

Castenaso (Bologna), 1 febbraio 2024 – Grave incidente, nella serata di ieri, poco prima delle 21, in via Tosarelli, a Villanova di Castenaso.

A scontrarsi Dacia Duster, guidata da un 21enne della zona, e una moto Kimco 125 condotta da un ragazzo di 19 anni. La macchina stava procedendo sulla via Tosarelli verso Bologna. Ad un certo punto il 21enne della Dacia, per immettersi in un parcheggio ha svoltato a sinistra, e si è scontrato con la moto che stava sopraggiungendo in quel momento nella direzione opposta.

Non è chiaro ora di chi sia la responsabilità di quanto avvenuto: stanno, infatti, indagando le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto per i rilievi. Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Ad avere la peggio il ragazzo di 19 anni in sella alla moto che è stato trasportato in codice 3 al Maggiore, ma non sarebbe in pericolo vita.