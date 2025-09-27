Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Bologna
Territorio in mostra per la giornata del turismo
27 set 2025
FABIO MARCHIONI
Cronaca
Territorio in mostra per la giornata del turismo

Il Comune di Alto Reno Terme partecipa alla giornata mondiale del Turismo. Oggi si svolgerà una serie di eventi e iniziative alla scoperta del territorio: visite guidate alle sorgenti delle Terme, alla Casa del Basket (nella foto) e al Museo del Soul, al Castagneto Didattico Sperimentale e alla Xiloteca di Granaglione, al Castello Manservisi e al Museo Laborantes.

"Partecipiamo con entusiasmo all’iniziativa – evidenzia il Sindaco Giuseppe Nanni –. Il nostro comune è da sempre un territorio a vocazione turistica e siamo felici di mettere in evidenza le eccellenze locali, visitabili durante tutto l’anno. La Casa del Basket sta riscuotendo il favore di molte persone, così come i murales dedicati agli artisti del Soul che portano i visitatori a scoprire gli scorci più nascosti del centro". La Casa della Pallacanestro, recentemente visitata dal Cardinale Zuppi sarà aperta dalle 17. I visitatori saranno accompagnati da Cesare Tosetti, curatore dell’esposizione permanente di via Borgolungo. Inoltre oggi si svolgeranno a Castelluccio la Festa del Lupo e, a Olivacci, la tradizionale Festa di San Matteo.

"La giornata mondiale del turismo – sostengono all’unisono gli assessori a sport e turismo, Savigni e Della Torre – è un’ottima occasione per valorizzare l’economia locale a partire da ciò che esiste sul territorio, in coerenza con ciò che da anni fa in Appennino". La giornata mondiale del turismo è stata istituita dall’Assemblea generale delle nazioni unite nel 1979 ed ogni anno affronta un tema specifico: Quello scelto per il 2025 riguarda ‘il turismo e la trasformazione sostenibile’. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico al numero 0534 521103.

f. m.

© Riproduzione riservata

