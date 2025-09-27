Territorio in mostra per la giornata del turismo

Il Comune di Alto Reno Terme partecipa alla giornata mondiale del Turismo. Oggi si svolgerà una serie di eventi e iniziative alla scoperta del territorio: visite guidate alle sorgenti delle Terme, alla Casa del Basket (nella foto) e al Museo del Soul, al Castagneto Didattico Sperimentale e alla Xiloteca di Granaglione, al Castello Manservisi e al Museo Laborantes.

"Partecipiamo con entusiasmo all’iniziativa – evidenzia il Sindaco Giuseppe Nanni –. Il nostro comune è da sempre un territorio a vocazione turistica e siamo felici di mettere in evidenza le eccellenze locali, visitabili durante tutto l’anno. La Casa del Basket sta riscuotendo il favore di molte persone, così come i murales dedicati agli artisti del Soul che portano i visitatori a scoprire gli scorci più nascosti del centro". La Casa della Pallacanestro, recentemente visitata dal Cardinale Zuppi sarà aperta dalle 17. I visitatori saranno accompagnati da Cesare Tosetti, curatore dell’esposizione permanente di via Borgolungo. Inoltre oggi si svolgeranno a Castelluccio la Festa del Lupo e, a Olivacci, la tradizionale Festa di San Matteo.

"La giornata mondiale del turismo – sostengono all’unisono gli assessori a sport e turismo, Savigni e Della Torre – è un’ottima occasione per valorizzare l’economia locale a partire da ciò che esiste sul territorio, in coerenza con ciò che da anni fa in Appennino". La giornata mondiale del turismo è stata istituita dall’Assemblea generale delle nazioni unite nel 1979 ed ogni anno affronta un tema specifico: Quello scelto per il 2025 riguarda ‘il turismo e la trasformazione sostenibile’. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico al numero 0534 521103.

f. m.