Terrore sull’autobus. Accerchiato e picchiato da tre ragazzini armati di coltello

L’indifferenza è il male del secolo. Il non ‘impicciarsi’, il volersi fare gli affari propri, non è accettabile, quando di mezzo c’è l’incolumità fisica di una persona. Lo ha denunciato la quindicenne abusata sul bus da due coetanei; lo conferma l’aggressione, a scopo di rapina, ai danni di un quarantacinquenne, avvenuta l’altra sera, ancora una volta, a bordo di un mezzo pubblico. Questa volta, si tratta del bus di linea 14 di Tper. Sono le 23 circa, l’uomo sta tornando a casa, quando a bordo si trova accerchiato da tre ragazzini ("Non avevano più di 18 anni", racconterà poi) che iniziano a spintonarlo, nel tentativo di sottrargli il cellulare. Lui tenta di resistere, uno dei bulli tira fuori pure un coltello per minacciarlo. La vittima finisce a terra. Lo colpiscono anche con calci, nel silenzio degli altri passeggeri, che si voltano dall’altra parte.

Solo quando la violenza va avanti da un po’, l’autista si accorge di quello che sta accadendo dietro e chiama la polizia. Ma nessuno, a parte lui, stando al racconto reso dalla vittima, interviene per aiutarlo. Quando le volanti del commissariato Santa Viola arrivano, in un attimo in via Andrea Costa, alla fermata Martini prima dello stadio, trovano il bus fermo, con le porte aperte. Dei giovanissimi rapinatori non c’è più traccia.

Gli agenti ascoltano la vittima, che dopo l’aggressione è conciata male, ha dolori dappertutto, ma decide di non andare in ospedale. L’uomo riassume loro quanto accaduto. E soprattutto, spiega il senso di smarrimento provato, vedendo che nessuno, malgrado la situazione evidente di difficoltà, interviene per aiutarlo, eccetto l’autista, quando si accorge dell’aggressione in atto e allerta il 113. I poliziotti si mettono sulle tracce dei tre, acquisiscono i video ripresi dall’impianto interno del bus Tper e avviano le ricerche, senza però riuscire a rintracciare la banda. E adesso le indagini sono in atto, per individuare gli autori dell’aggressione, che non è escluso possano gravitare in quelle compagnie problematiche di giovanissimi più volte segnalate alle forze dell’ordine da residenti e lavoratori delle zone Saragozza e Barca.