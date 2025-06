Auto della polizia a fuoco, anarchici indagati per terrorismo. C’è anche una bolognese

Indagine per terrorismo, tra i principali sospettati c’è una ragazza bolognese. Sono 15 le persone indagate a piede libero per incendio, danneggiamento aggravato e terrorismo in concorso tra loro per l’azione del 20 aprile 2023, quando, alle 5 del mattino, due auto della Polfer parcheggiate in stazione a Rimini vennero date alle fiamme, nel piazzale interno allo scalo nord. Dietro tutto questo, ci sarebbe un gruppo di area anarchica con ‘base operativa’ in un circolo della provincia di Forlì-Cesena, la ‘Casa Santa’.

I primi accertamenti sull’incendio rilevarono la presenza di due persone incappucciate. E una delle due persone che si vede in quel video potrebbe essere proprio la ragazza 32enne bolognese. Mercoledì all’alba sono scattate le quindici perquisizioni delle Digos di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Milano, Torino e Lucca, coordinate dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione. Dopo l’azione contro la Polfer, su un sito di area anarchica era comparsa la rivendicazione: "Si è scelto di attaccare con il fuoco la polizia ferroviaria, misera appendice della polizia di stato, addetta all’infame compito della salvaguardia della sicurezza in ambito ferroviario – si leggeva -. Il loro ruolo di guardiani dei cosiddetti confini di stato ha rappresentato un motivo in più per fargli visita proprio sotto casa loro. Infatti il costante monitoraggio che la polfer agisce su ‘presunte’ persone senza documenti rappresenta un serio ostacolo per chi vuole muoversi liberamente".

Nella stessa rivendicazione, sottolinea la Questura di Bologna, erano poi riportate frasi in solidarietà agli anarchici cileni "Monica e Francisco", oltre che ai noti esponenti anarchici italiani "Anna, Juan, Aldo, Lucas, Ivan, Zac", accompagnate da "un pensiero solidale a Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, da 17 anni sottoposti al regime di 41 bis".

Nel 2023 l’incendio doloso delle auto Polfer a Rimini, poi la rivendicazione sul web: le indagini hanno portato a denunciare 15 persone anche per terrorismo

Nel video di quella notte, si vedono due persone entrare in azione con una tanica, mentre danno fuoco alle auto Polfer. Nel video, si vedono i due soggetti mentre si avvicinano alle macchine, si nascondono lì dietro, accovacciandosi, e poi si allontanano, con passamontagna e vestiti scuri.

Attraverso una lunga indagine ‘vecchio stampo’, la Digos è risalita a un gruppo di persone che facevano ’base’ in un circolo anarchico in provincia di Forlì, chiamato ‘Casa Santa’. Si tratta di una struttura agricola composta di alcuni casali, frequentata appunto da persone di fede anarchica. La polizia è arrivata a loro tramite attività di monitoraggio e studio delle immagini delle telecamere. In sede di perquisizione, sono stati sequestrati cellulari, computer, pen drive e indumenti.

E ora, con l’analisi dei dispositivi sequestrati e i riscontri investigativi, si vuole chiudere il cerchio. Se nell’azione vera e propria si vedono due persone, infatti, dagli indumenti e dagli zaini abbandonati sul luogo gli investigatori hanno ricostruito che c’erano altre persone a fare ‘da palo’, quella notte. Su uno degli indumenti lasciati lì sono state anche trovate tracce di Dna femminile. Ora, si potrà procedere con le analisi e i riscontri.