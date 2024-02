Terrorizza la ex. Arrestato 31enne

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 31enne italiano. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Altedo di Malalbergo per un aggravamento della misura cautelare a cui era già sottoposto. La disposizione è stata eseguita dai carabinieri che lo hanno arrestato e portato in carcere alla Dozza. L’uomo era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, affidamento emesso dalla Procura nel maggio scorso, in relazione a un cumulo di cinque condanne tra il 2014 e il 2016. L’ordinanza di aggravamento emessa il 13 febbraio è scaturita a seguito della reiterata condotta del 31enne, in particolar modo nella serata dell’11 febbraio, quando l’uomo ha tentato di aprire la porta-finestra dell’abitazione della sua ex compagna con la forza rompendo il vetro, in evidente stato di alterazione psicofisica. La ex compagna ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Alla luce di quanto avvenuto, dopo aver rintracciato il 31enne, i carabinieri hanno eseguito la nuova e più grave misura cautelare e hanno accompagnato l’uomo alla Dozza.