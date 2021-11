Bologna, 23 novembre 2021 - A partire da giovedì o venerdì l'Ausl di Bologna comincerà ad inviare un sms con un appuntamento per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid alle persone che ad oggi possono riceverla, cioè gli over 40 che abbiano ricevuto la seconda almeno sei mesi fa (in attesa di indicazioni sull'accorciamento a cinque). Una campagna "a tappeto", la definisce il direttore generale Paolo Bordon incontrando la stampa.

Terza dose, si prenotano cinquemila over 40

"Stiamo lavorando per accelerare l'offerta di vaccinazione", afferma il direttore sanitario Lorenzo Roti, dopo che ieri nella prima giornata di apertura delle agende per i 40-60enni i cittadini hanno risposto "con grande evidenza", cioè con circa 7.000 prenotazioni. Ma sempre ieri ci sono state anche 4.500 prenotazioni tra gli over 60 "ed era un bel pezzo che non vedevamo questo tipo di risposta, evidentemente il riparlare di ospedalizzazione fa crescere l'attenzione sui rischi che l'allungamento dei tempi tra seconda e terza può portarsi dietro", rileva Roti.

Bologna, le farmacie pronte a prenotare

In questo contesto si inserisce "la decisione, presa con il livello regionale- spiega Roti - di avviare una chiamata attiva di tutti coloro che sono nelle fasce d'età della campagna vaccinale, a partire da chi ne beneficia di più e cioè gli anziani che ancora non hanno fatto la terza dose".

L'obiettivo, tramite gli sms, è "garantire nel giro di 28 giorni una proposta di appuntamento a tutti coloro che hanno maturato entro dicembre i sei mesi", continua Roti, sapendo che il sistema andrà modificato se i mesi si ridurranno a cinque. Ad oggi, sono 170.000 i cittadini che matureranno i sei mesi entro dicembre e altri 149.000 ci arriveranno a gennaio, poi si scenderà a 22.000 con febbraio e a 15.000 con aprile.

Ma per l'Ausl il "fattore tempo" è decisivo, sottolinea Bordon, quindi l'appello ai cittadini è: "Vaccinatevi adesso". Per questo saranno spediti gli sms, con l'obiettivo di "tirare per la giacchetta" chi può ricevere la terza dose, spiega Roti. L'sms conterrà data, orario e luogo di vaccinazione, utilizzando il criterio della vicinanza territoriale con gli hub. Chi volesse cambiare data o luogo, potrà farlo autonomamente via web, oppure tramite Cup o andando in farmacia. Allo stesso modo, chi preferisce prenotarsi per conto proprio può continuare a farlo: in altre parole, non è obbligatorio attendere l'arrivo dell'sms. Intanto, oltre al passaggio dai sei ai cinque mesi, molto probabilmente arriverà anche il super Green pass "e sarebbe uno strumento molto utile per noi perchè darà un'accelerazioni alle adesioni vaccinali", sottolinea Bordon: provvedimenti come questo "facilitano il nostro lavoro e danno una garanzia di protezione maggiore rispetto a misure più blande".

"La lotta è cercare di essere rapidi per garantire a tutti la terza dose, prima è meglio è. Quindi ogni soluzione, anche quelle che stanno auspicando come il Super Green pass o misure di questo tipo ovviamente facilitano il nostro lavoro e danno garanzie di protezioni maggiori rispetto a misure più blande", insiste il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon che, questo pomeriggio, ha fatto il punto sui numeri dei contagi e la campagna vaccinale nel territorio. "I cittadini che non si sono vaccinati e non rispettano le regole di protezione preoccupano - ha aggiunto - non bisogna abbassare la guardia"