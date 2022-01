Bologna, 30 gennaio 2022 - Ancora una rissa in via Zamboni. Ancora giovani ragazzi che in preda a noia o alcol o altro se le danno di santa ragione, questa volta però senza sedie come avvenne qualche giorno fa (video). Il primo episodio, avvenuto all'altezza di piazza Verdi, risale invece a metà dicembre (video). Questo quanto sarebbe accaduto questa notte, all’una e un quarto circa, quando la polizia ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni locali della via di un altro episodio di violenza consumatosi nel tratto sotto le Torri, tra il civico 4 e il 6.

In questo caso, la rissa fra giovanissimi sarebbe stata un atto di appena un minuto, un minuto di follia che avrebbe visto affrontarsi 15 ragazzi per motivi e modalità ancora in corso di accertamenti da parte delle Volanti intervenute. La polizia infatti ha già acquisito le immagini di video sorveglianza della zona, che ora sono sotto analisi per arrivare a identificare tutti i coinvolti.

Potrebbero tornare utili i nomi delle 120 persone identificate sempre nella notte dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli intensificati sul centro storico. Inoltre, durante l’intervento, quando gli agenti non hanno trovato sul posto i responsabili della scazzottata, dileguatisi in fretta e furia, gli agenti hanno soccorso un ragazzo, identificato, che era stato aggredito con uno spray al peperoncino, ma che, dai primi riscontri, non sarebbe stato coinvolto dalla rissa su cui ora si indaga.