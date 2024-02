Terzini, luce per Galleria Cavour 1959: "Invito a seguire i propri sogni"

La notte bianca dell’Arte accende Galleria Cavour. Domani sera dalle 19.30 alle 21.30, Galleria Cavour 1959 presenta un talk con Pietro Terzini, artista autore della scritta luminosa in verticale che dal 19 dicembre scorso campeggia sulla facciata del salotto cittadino e che sarà visibile fino all’8 febbraio per tutto il periodo di Arte Fiera. Care when/ they don’t/ Chase a dream/ Love beyond/ Stay strong/ Live free/ I’ll be here/ any time, recita la scritta: un invito a prendersi cura dell’altro anche se gli altri non lo fanno, a vivere appieno la nostra vita, a inseguire i sogni, a essere forti e allo stesso tempo ad amare e vivere liberi. Temi che saranno toccati anche durante il talk moderato da Stefano Tura, direttore della Rai dell’Emilia-Romagna. L’evento, su invito fino ad esaurimento posti - questo il link dove prenotarsi https://bit.ly/galleria-cavour-1959-talk-terzini – sarà l’occasione per ammirare nella saletta espositiva in Terrazza Green il neon di Terzini che riporta la scritta che dà il titolo all’opera I’ll be here anytime. Nello stesso spazio saranno anche disponibili le bag rosse con la frase e il logo di Galleria Cavour 1959 come omaggio per i sostenitori della Fondazione Palazzo Boncompagni. La saletta resterà aperta durante i giorni di Artcity (fino al 4 febbraio, dalle 17 alle 19 e durante la serata dell’evento), rimane comunque visibile per il resto del tempo, come un’esposizione in vetrina.

A cura di Galleria Cavour 1959 l’installazione luminosa sulla facciata, realizzata da Visivalab, vuole lanciare un messaggio universale che tiene conto del site specific bolognese. "Il messaggio da me scritto è un invito a vivere appieno ogni giorno senza paura, inseguendo i propri sogni, sapendo che possiamo sempre contare sull’appoggio delle persone a noi care" ha affermato Terzini approdato per la prima volta a Bologna con una delle sue opere iconiche. Un lavoro, il suo, che spazia dal digitale alla fine art, passando per la street art. L’artista collabora con alcuni dei più importanti brand del mondo, tra cui Nike e Tod’s, e ha esposto le sue opere in Italia, Svizzera e negli Stati Uniti.

"Pietro, con la sua firma distintiva e la sua street art, ha sapientemente interpretato i codici fondamentali di Galleria Cavour 1959, che nel suo essere opera architettonica razionalista è sempre stato l’autentico punto di ritrovo della città – afferma Paola Pizzighini Benelli, Ad di Magnolia Srl –. L’arte di Pietro riesce in modo straordinario a connettere le generazioni".