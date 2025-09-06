Terzo settore, appello di Ageop: "Via il tetto al cinque per mille"

Ageop Ricerca Odv è tra le associazioni e enti promotori della campagna ’5 per mille, ma per davvero’ promossa da Vita e ha sottoscritto l’appello a governo e Parlamento italiano perché il tetto al 5 per mille, fissato a 525 milioni di euro, che impedisce la distribuzione di tutte le risorse destinate dai contribuenti per libera scelta, venga abolito. Le scelte del 5 per mille, infatti, nelle dichiarazioni dei redditi 2024 dei contribuenti italiani, hanno prodotto 603,9 milioni di Euro. Alle associazioni, agli enti e alle organizzazioni sociali però non saranno destinati 603,9 milioni, ma 525 milioni. I 79 milioni di differenza rimarranno nella disponibilità dello Stato, senza alcun vincolo di utilizzo. Un tetto fermo ormai da anni che riduce il 5 per mille ad un 4,3 per mille.

Ageop Ricerca destina il 5 per mille all’area dell’assistenza e della ricerca scientifica. In sostanza significa che quanto i contribuenti hanno scelto di destinare con questo scopo, sostenendo l’Associazione, viene ridotto per effetto del tetto imposto e questo incide su due aree fondamentali per gli obiettivi di Ageop, con grave danno per i bambini e gli adolescenti ammalati di cancro e per le loro famiglie. L’appello che VITA ha lanciato e che 65 Associazioni hanno sottoscritto chiede alla premier, al governo e al Parlamento di rispettare la scelta dei contribuenti italiani. Anche perché questo "significa sostenere concretamente gli enti beneficiari, che svolgono un ruolo insostituibile nei territori", si legge nel testo dell’appello. "Gli enti del Terzo settore non chiedono privilegi, ma strumenti per poter continuare a garantire cura e innovazione sociale nei tantissimi ambiti in cui operano", si chiude l’appello.