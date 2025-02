Terzo settore da valorizzare. Pronto un milione di euro a marzo

Terzo Settore al centro delle politiche regionali. È stata Isabella Conti – assessorea al Welfare – a ribadirlo in conferenza stampa. "Basta – ha detto Conti- considerare il terzo settore una stampella. Il futuro risiede nella relazione umana, nell’associazionismo, nel volontariato e nello sport". Nell’ottica di rafforzamento del Settore, in uscita a marzo un bando da un milione di euro che, come previsto dalla legge 3/23 mette a disposizione risorse per favorire la collaborazione tra enti pubblici, privati e Terzo Settore, promuovendo così processi di innovazione sociale. Aumentati anche i contributi per il Servizio civile regionale, da 933mila a 1milione e 33mila euro. 100mila euro in più che forse potrebbero garantire delle retribuzioni migliori per i giovani che scelgono il servizio civile, come dichiarao durante l’assemblea da Alberto Alberani, il Portavoce del Forum del Terzo Settore. "In Emilia-Romagna – ha affermato l’assessora Conti nel suo intervento –il Terzo Settore è una leva delle nostre comunità e nel tempo è diventato un pilastro dell’economia.

Occorre dare più valore a quanti erogano servizi. Punti di riferimento preziosi e insostituibili per il territorio. Dunque servono – ha continuato l’assessora – bandi differenti, sia per quanto riguarda la qualità delle risorse, ma soprattutto per la durata. Non si possono limitare a un anno, è impossibile una progettualità in così poco tempo".

Il Terzo Settore " potrebbe inoltre – come dichiarato da Conti– diventare uno strumento di Welfare per affrontare la questione dell’occupazione giovanile. Incentivare le assunzioni, non trattando le associazioni come una S.p.a. La collettività – ha proseguito– deve essere la risposta politica. Infatti è solo grazie a una risposta comunitaria e una visione condivisa che è possibile costruire un progetto efficace".

Annunciato a giugno nel capoluogo felsineo un festival– destinato a essere una ricorrenza annuale– del Terzo Settore utile a far conoscere le realtà e soprattutto a creare coesione tra le realtà stesse. Inoltre l’assessora Conti ha annunciato anche un consiglio regionale del Terzo Settore per il prossimo 7 marzo, strumento di confronto e partecipazione tra gli enti interessati e la Giunta regionale.

Mirko Di Meo