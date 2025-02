Terzo settore, un tesoro da valorizzare

Pannuti*

E allora, tanto si è letto, in questi giorni sulle sfide che ci troviamo ad affrontare e sulle minacce che, più o meno, velatamente, ci vengono lanciate. Ho avuto la fortuna di potermi occupare da oltre 25 anni dei più deboli attraverso l’Ant, fondata appunto da mio padre nel 1978, ma anche di case popolari della mia città metropolitana.

Dalle scelte che farà l’Europa, dipenderà anche la sopravvivenza del nostro stato sociale, così come i nostri genitori ci hanno dato modo di costruirlo, mettendoci risorse, idee e innovazione.

Ma adesso, la sfida, ineludibile, della difesa comune, lo sviluppo dell’economia, minacciata dai dazi, con molta probabilità eroderà la nostra capacità di destinare fondi al welfare e alle fasce più bisognose della nostra società. E lo abbiamo ben visto dall’aumento incontrollato delle tasse che ci sono stati in questi giorni e che ci saranno in avvenire.

Forse questa non è l’unica risposta che si può dare, ma, a mio parere, bisogna avere il coraggio di cercare modelli di sviluppo alternativi, basandosi sull’assunto che pubblico, terzo settore, aziende, debbono collaborare insieme e che i tre temi, ambiente, sociale e governance sono strettamente interconnessi e non ci può essere un approccio ai problemi climatici, senza una pace sociale. I nostri amministratori debbono ripensare ai rapporti con il terzo settore affinché possa diventare sempre più un asset strategico del welfare perché, inevitabilmente e giustamente, risorse pubbliche verranno destinate alla difesa e ai correttivi economici. La Fondazione Ant è ed è stata un laboratorio di idee significativo per disegnare la sanità del domani: importanti numeri, ma con l’attenzione, sempre, ai bisogni di ciascuna persona. Non deleghiamo agli altri le scelte per il nostro futuro e soprattutto siamo consapevoli che queste scelte saranno coraggiose e spesso scomode.

*Presidente Fondazione Ant