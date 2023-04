Tesoretto da 200mila euro "Conti messi in sicurezza"

Galliera approva il consuntivo: "Conti in ordine nonostante le tante difficoltà". Un avanzo di amministrazione che permette di avere a disposizione circa 200mila euro, metà per investimenti e il resto per spese correnti: è questo il rendiconto 2022 approvato nei giorni scorsi a Galliera. Il sindaco Stefano Zanni e l’assessore al bilancio Diego Baccilieri evidenziano come "nonostante la fine dei contributi della discarica dal 2021, nessuna leva fiscale perché portate già al massimo dalla sindaca Vergnana, l’aumento delle utenze energetiche, si sia finalmente riusciti a mettere in sicurezza i conti, evitando un potenziale squilibrio di parte corrente per l’ente".

Risultato, questo, raggiunto "attraverso una capillare azione di revisione della spesa – proseguono Baccilieri e Zanni –, salvaguardando il welfare e i servizi essenziali, e ricercando maggiori entrate senza gravare ulteriormente sui cittadini". "In questa direzione sono andati il profondo e lungo lavoro per riattivare il mercato immobiliare, su cui stanno arrivando i primi segnali positivi, e le tante manutenzioni stradali di cui c’era un disperato bisogno", dichiara l’assessore all’Urbanistica Giulia Ventura, e la ricerca di finanziamenti pubblici ottenuti, come nel caso di quello da 4 milioni destinato alla bonifica dell’area ex-Siapa, i cui interventi sono imminenti, "oltre che ai finanziamenti sulla riduzione dei rifiuti, oppure ancora il finanziamento ottenuto per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive da realizzarsi presso la biblioteca".

"Non sono mancate, infine, le azioni a sostegno delle attività produttive, come gli sgravi annuali sulla Tari e l’esenzione portata da due a tre anni per i nuovi esercizi commerciali che intendono aprire. Sono partiti alcuni dei lavori previsti al centro sportivo. A breve partiranno inoltre i lavori volti alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione su due piste ciclabili, oltre alla riqualificazione del cimitero di San Venanzio, che da anni ormai versa in grave stato di conservazione, così come proseguiranno gli interventi manutentivi stradali", conclude il sindaco Zanni.

z. p.