"Tesseramento Pd?. Mai ostacolato"

"Contrariamente a quanto affermato, le tessere 2025 del Pd di Pieve sono regolarmente in corso di rinnovo per chiunque voglia, anche in questi giorni". A parlare è Federica Orsi, segretaria dei dem di Pieve, che replica a Gianni Melloni, portavoce di 75 iscritti Pd di Pieve che aveva sottolineato difficoltà nel tesseramento.

"Definire il nostro circolo come chiuso al tesseramento – continua Orsi – è falso e ridicolo. È innegabile che a Pieve si viva un clima di tensione politica senza precedenti, ma affermare che io impedisca il tesseramento è una distorsione della realtà. Questa situazione di conflitto ha radici ben più profonde, risalenti alla fine del 2021 quando all’ultimo congresso di circolo Melloni si presentò candidato contro la sottoscritta che prendendo il 65% dei consensi è stata eletta segretaria del circolo di Pieve. Da quel momento Melloni e i suoi sostenitori hanno iniziato una battaglia politica interna senza precedenti, impedendo a tanti giovani che si erano avvicinati di crescere e facendo un’azione di ostruzionismo bieco a ogni idea e proposta pervenisse da me o dalla maggioranza che ha vinto il congresso". E continua: "Questa situazione ha raggiunto il suo culmine un anno alle amministrative dove, in seguito al non rispetto da parte del candidato sindaco Luca Borsari e di diversi esponenti della minoranza del Pd di Pieve di un documento approvato all’unanimità dal direttivo, il direttivo a maggioranza ha deciso di non sostenere la lista democratici per Pieve per le amministrative. Sono io, insieme ad altri 75 iscritti che ho chiesto e chiedo al Pd di Bologna, il rispetto dello statuto Pd per chi sostiene liste diverse da quelle del Pd".

p. l. t.