Test medici gratis nelle farmacie a Bologna: ecco quali e dove

Bologna, 8 aprile 2024 - Test gratuiti per glicemia, colesterolo e misurazione della pressione. E' questa l'iniziativa di Benu Farmacia, che ha rinnovato il suo impegno con la campagna di screening per la popolazione per tutto il mese di aprile, il Mese della Prevenzione.

Saranno in totale 31 le farmacie a Bologna in cui si potranno eseguire i test, prenotabili tramite App Lloyds (nella sezione Servizi) o contattando direttamente la farmacia di riferimento.

La prevenzione

I test proposti sono relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri ‘killer’.

Sono in tutto oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati, fra i mesi di aprile e settembre del 2023, nelle Farmacie Benu. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa, è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumento del rischio di insorgenza di molte patologie gravi, soprattutto di tipo cardiovascolare. Tali controlli di routine, utili alla prevenzione per tutti, possono evitare peggioramenti dello stato di salute per coloro che siano già affetti da patologie.

È da rilevare che i dati del Report Istat sulla Prevenzione attestano che fra gli ultra settantacinquenni, uno su quattro non ha controllato colesterolo e glicemia e uno su sei non si è fatto misurare la pressione arteriosa, nell’ultimo anno (Prevenzione e fattori di rischio, per la salute in Italia e in Europa - ISTAT 2022).

Aprile mese della Prevenzione

“La farmacia è destinata a diventare sempre di più un presidio territoriale di benessere – le parole dell’Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, tra i presenti all’iniziativa presso la Benu Farmacia Centrale di Piazza Maggiore – L’invito alle cittadine e ai cittadini è quello di aderire a questa preziosa opportunità, che assieme a quanto già attivo grazie alle Ausl, consente di focalizzare l’importanza della prevenzione monitorando parametri decisivi per la nostra salute”.

Ribadisce l’invito ai cittadini ad aderire a questa iniziativa anche Arianna Furia, Customers & Channels Retail Director Phoenix Pharma Italia – Benu Farmacia: “Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute, con un gesto concreto di attenzione verso l’intera popolazione, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute. Ogni giorno, vogliamo essere sempre più vicini alla popolazione e ai territori, siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità”.

L'elenco delle farmacie aderenti

Questo l’elenco delle farmacie a Bologna e provincia dove recarsi per la visita gratuita:

Benu Farmacia Andrea Costa, via Andrea Costa 156, Bologna

Lloyds Farmacia Murri, Via Augusto Murri 131 Bologna

Lloyds Farmacia Cavazzoni, via Cavazzoni 2 Bologna

Lloyds Farmacia Arno, via Arno 27 Bologna

Lloyds Farmacia Toscana, via Toscana 28 Bologna

Lloyds Farmacia Centrale, Piazza Maggiore 6 Bologna

Lloyds Farmacia De Nicola, via Enrico De Nicola Bologna

Lloyds Farmacia San Donato, via San Donato 99 Bologna

Lloyds Farmacia C.tro Comm.Repubblica, via Cleto Tomba 29 Bologna

Lloyds Farmacia Ferrarese, via Ferrarese 153 Bologna

Lloyds Farmacia Azzurra, via Azzurra 52/2 Bologna

Lloyds Farmacia Emilia Ponente, via Emilia Ponente 258 Bologna

Lloyds Farmacia Battaglia, via della Battaglia 25/E Bologna

Lloyds Farmacia Don Sturzo, via don Luigi Sturzo 31 Bologna

Lloyds Farmacia Felsina, viale Felsina 33A Bologna

Lloyds Farmacia Barbieri, via Barbieri 121 Bologna

Lloyds Farmacia Stendhal, via Sendhal 5 Bologna

Lloyds Farmacia Battindarno, via Battindarno 28 Bologna

Lloyds Farmacia Marzabotto, via Marzabotto 14 Bologna

Lloyds Farmacia Triumvirato, via del Triumvirato 28 Bologna

Lloyds Farmacia Marconi, via Marconi 47, Casalecchio di Reno Bologna

Lloyds Farmacia Castelmaggiore, piazza Amendola 2, Castel Maggiore