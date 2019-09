Bologna, 30 agosto 2019 - Solo uno su cinque ce la fa. Sempre che non sia stato superato da troppi colleghi nel resto d’Italia. Cominciano martedì 3, e proseguiranno fino al 13 settembre, le due settimane di prove di ammissione per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale: quei corsi, cioè, il cui numero di studenti viene deciso a livello nazionale dal minitero dell’Istruzione sulla base delle forze dei vari Atenei. A Bologna, ci sono 1.931 posti in palio. Le liste di iscritti sono definitive tranne che per Scienze della formazione primaria, che raccoglie iscrizioni fino al 3 settembre e vedrà fino a 300 ‘vincitori’.

Gli altri sette corsi di studio (Architettura, Ingegneria edile - Architettura, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicine and Surgery, Professioni santarie e Medicina veterinaria) mettono in palio complessivamente 1.631 posti, 97 in più dell’anno scorso. Ma sono cresciuti anche i candidati che hanno indicato Bologna come prima scelta: erano 7.789, quest’anno sono 8.259, cioè 470 in più. Almeno l’80% di loro, quindi, non riuscirà a iscriversi sotto le Due Torri nel corso su cui puntava.

E se per architettura, il 5 settembre a Cesena, saranno in 100 a giocarsi lo stesso numero di posti, e in Ingegneria edile - Architettura, il 5 settembre in viale del Risorgimento saranno in 101 a cercare di entrare tra gli 86 iscritti all’anno accademico, negli altri corsi entrare sarà più difficile.

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, insieme, mettono sul piatto 413 immatricolazioni, ben 63 in più rispetto al 2018. Ma a provarci, il 3 settembre in Fiera, nella data che aprirà in tutta Italia la gara ai corsi di studio ad accesso programmato, saranno in 3.616: nove volte tanti.

L’imbuto è ancora più stretto per il corso in inglese, ‘Medicine and Surgery. Qui in palio ci sono 90 posti, quasi il doppio rispetto all’anno scorso (quando furono 50), ma i candidati al test del 12 settembre in Fiera, sono 1.284. Anche per il corso di Professioni sanitarie, dove pure i posti disponibili sono 865, a passare sarà una minoranza, visto che ci proveranno in 2.456. L’appuntamento, in questo caso, è per l’11 settembre sempre in Fiera.

E allo stesso modo durissima sarà la selezione in Medicina veterinaria: il 4 settembre, nel padiglione 33 del quartiere fieristico, saranno in 702, ma si giocheranno appena 77 posti. Per tutti gli altri, come per il resto dei corsi, l’ultimo giudice sarà la graduatoria nazionale, con la speranza di poter rientrare tra vincitori nelle altre città scelte al momento della candidatura. Mentre anche tra i migliori candidati, resterà l’incognita degli altri colleghi in tutta Italia. La graduatoria, infatti, è nazionale. E questo significa che nemmeno i primi della classe in città saranno al sicuro, se davanti si troveranno studenti di altre città rimasti esclusi dalle loro prime scelte.

© Riproduzione riservata