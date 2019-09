Bologna, 3 settembre 2019 - Attimi di tensione prima dell'inizio del test di medicina, chirurgia e odontoiatria. Alcuni ragazzi arrivano ai cancelli della fiera circa alle 10.30 e si rendono conto di non poter più entrare. "Non è giusto, non è scritto da nessuna parte - ripete uno dei ragazzi all'addetto dell'università-. Se lo dite a voce, noi non possiamo saperlo".

La comunicazione, tuttavia, non sembra essere arrivata solo a voce, ma è scritto a chiare lettere riportato sul bando. "I candidati sono tenuti ad arrivare alle 8 e i cancelli hanno chiuso alle 10.20" continua a ripetere l'addetto al gruppetto di 3 - 4 ragazzi mostrando loro il bando attraverso un cellulare. La situazione si calma, ma lo stesso problema si ripropone ad alcuni ragazzi arrivati alle 11. "Avevamo letto su un sito Internet l'ora, ma non c'era scritto nulla riguardo alla convocazione delle 8 - raccontano due ragazze rimaste fuori -. Veniamo dalla Puglia, è il primo anno che proviamo".

“Dentro alla fiera, però, tutto procede per il meglio e il test è iniziato regolarmente alle 11”- sottolinea Mirko Degli Esposti, prorettore vicario dell’Università di Bologna, contornato da decine di genitori intenti ad ascoltare le sue parole -. Abbiamo messo a sedere 3700 candidati circa. Dall’anno scorso abbiamo registrato un incremento del 20% (foto) delle domande e ne andiamo molto fieri”. “Abbiamo bisogno di medici - prosegue Mirko Degli Esposti -. Purtroppo, rimane l’imbuto della specialistica. Noi come università mutlicampus abbiamo già parlato dei nostri progetti verso la Romagna per aprire nuove strutture di Medicina, il piano lo abbiamo preparato, ora per procedere tocca anche agli altri attori come la Regione e l’Ausl Romagna, ma sono necessari anche i fondi”.

Ad affollare il piazzale davanti all’ingresso di viale Aldo Moro tantissimi genitori e amici con valigie e borse provenienti da tutta Italia. In tanti dalla Puglia, ma molti anche dalle altre regioni e dalle provincie Emiliano Romagnole. “A Bologna l’università è ottima e la qualità di vita in Emilia Romagna ancora di più”, spiega una mamma.

Per quanto riguarda le percentuali degli iscritti ancora poche informazioni. “Quest’anno le ragazze mi sembrano di più degli uomini - commenta Mirko Degli Esposti - Ancora, però, non abbiamo i dati definitivi delle statistiche”.

