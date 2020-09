Bologna, 3 settembre 2020 - Cresce ancora il numero di studenti che tenteranno i test di ingresso all'Universitàdi Bologna. Oggi è la volta degli aspiranti iscritti al primo anno di Medicina.

Ebbene, in 4.464 hanno indicato Bologna come prima sede scelta per Medicina e chirurgia e Odontoiatria, contro i 3.615 dell'anno scorso; in aumento anche gli studenti che hanno scelto il corso di Medicina in inglese a Bologna: 1.416 contro i 1.281 dello scorso anno. Per quanto riguarda le professioni sanitarie, fa sapere l'ateneo, hanno scelto di concorrere per la sede di Bologna in 2.511 (l'anno scorso erano 2.456), mentre ieri si è svolto il test di Veterinaria per il quale 807 studenti hanno indicato Bologna come prima sede, contro i 710 dello scorso anno.

Gli altri test



Sono ancora aperte le iscrizioni al test di accesso ad Architettura che, ad oggi, conta 257 studenti iscritti contro i 218 dello scorso anno, come anche le iscrizioni al test di accesso al corso di Scienze della formazione primaria (ad oggi sono iscritti 754 studenti e il bando chiude il 7 settembre).

Per quanto riguarda le date delle prove, dopo quello di Medicina in corso oggi, l'8 settembre sarà la volta del test per le Professioni sanitarie; il 10 settembre il test per Medicina in inglese (IMAT); il 16 settembre il test di Architettura; il 16 settembre il test di Scienze della formazione primaria. In

occasione del test in Fiera per l'ingresso c'è stata questa mattina anche la protesta di alcuni studenti. Si tratta del Fronte della Gioventù comunista, che contesta il numero chiuso.