Test mortale in auto Motivazioni fra due mesi

Sono attese tra un paio di mesi le motivazioni per cui il tribunale del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia di Vito Rotunno, rappresentata dall’avvocato Marco Baroncini. I parenti dell’autista dell’ex presidente della Corte d’appello che nel 2017 morì in un incidente in un giro di prova in Lamborghini, durante una visita istituzionale all’azienda di Sant’Agata, avevano fatto richiesta di un trattamento previdenziale dall’Inail, poiché l’autista era in servizio, quel tragico giorno. Il tribunale l’ha però appunto respinto, per motivi che illustrerà in 60 giorni dalla sentenza.